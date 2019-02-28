Перебрали с боярышником: оккупанты решили раздолбить крымскую гору

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2601
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 873
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 2079
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 747
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3204
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1611
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
19
6
11
10
5
&quot;Мог получить по голове древком от флага&quot;: как у Криму сопротивлялись окупации
"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
ВСУ &quot;выгуляли&quot; новое украинское оружие под носом у оккупантов
ВСУ "выгуляли" новое украинское оружие под носом у оккупантов
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Американский эсминец идет в Одессу: красноречивые фото
Американский эсминец идет в Одессу: красноречивые фото
Видео
Все видео
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Крымских татар записали в предатели
Крымских татар записали в предатели
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1341
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4311
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2979
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 45
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
четверг, 28 февраля 2019 15:22

Перебрали с боярышником: оккупанты решили раздолбить крымскую гору

  Комментировать
Перебрали с боярышником: оккупанты решили раздолбить крымскую гору
Оккупанты решили раздовбаты гору. Фото: chestoftravel.ru

Оккупанты решили проложить дорогу на горе Узун-Сырт, которая находится в Коктебеле.

Ширина дороги - 8 м и по 2 м с каждой стороны обочины, пишет блогера RoksolanaToday & Крым.

Дорога приведет к беседки под названием "Звездопад воспоминаний".

"В селах Феодосии люди ходят по колено в грязи - тротуаров и дорог нет. Гору решили угробить", - комментирует блогера акт вандализма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты вернули Крыму Массандру

Узун-Сырт популярное место для планеристов. С тюркских языков название переводится, как "спина".

Жители Крыма жалуются на плохое качество воды и засоления почвы. Люди массово бегут на материковую часть Украины или в Россию.

Воду в населенных пунктах подают по часам, а в колодцах она становится соленой. На бывших рисовых полях теперь пытаются вырастить лен и подсолнечник. Фактически северная часть полуострова постепенно превращается в полупустыню.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перебрали с боярышником: оккупанты решили раздолбить крымскую гору». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Умер один из создателей атомной бомбы

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 30067
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23265
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 18522
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 14473
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10371
Крым
Виновата женщина: росийскому военному вынесли страшный приговор
Виновата женщина: росийскому военному вынесли страшный приговор Просмотров: 90
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
Пакостит не только Украине: Поклонская стала причиной публичной ссоры
 Просмотров: 342
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
В поддержку украинских моряков студенты устроили флешмоб
 1 Просмотров: 63
Продать не удается: судну "Норд" придумали новое назначение
Продать не удается: судну "Норд" придумали новое назначение 1 Просмотров: 234
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
Вспомнил захват Крыма и "карателей": Путин устроил праздник для спецназа России
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Голосов: 38
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua