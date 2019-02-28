Перебрали с боярышником: оккупанты решили раздолбить крымскую гору

Оккупанты решили проложить дорогу на горе Узун-Сырт, которая находится в Коктебеле.
Ширина дороги - 8 м и по 2 м с каждой стороны обочины, пишет блогера RoksolanaToday & Крым.
Дорога приведет к беседки под названием "Звездопад воспоминаний".
"В селах Феодосии люди ходят по колено в грязи - тротуаров и дорог нет. Гору решили угробить", - комментирует блогера акт вандализма.
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Узун-Сырт популярное место для планеристов. С тюркских языков название переводится, как "спина".
Катастрофа в Коктебеле,гора Клементьева(Узун-Сырт)— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 февраля 2019 г.
Принято решение о прокладке дороги-ширина будет 8 метров.С каждой стороны обочины по 2 м
Дорога будет до беседки"Звездопад воспоминаний"
В сёлах Феодосии люди ходят по колено в грязи-тротуаров и дорог нет
ГОРУ решили угробить pic.twitter.com/0xwDywUFvO
Жители Крыма жалуются на плохое качество воды и засоления почвы. Люди массово бегут на материковую часть Украины или в Россию.
Воду в населенных пунктах подают по часам, а в колодцах она становится соленой. На бывших рисовых полях теперь пытаются вырастить лен и подсолнечник. Фактически северная часть полуострова постепенно превращается в полупустыню.
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