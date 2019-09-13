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пятница, 13 сентября 2019 17:43

Освобожденных моряков начали допрашивать

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Освобожденных моряков начали допрашивать
ГБР начало допрашивать моряков. Фото: Укринформ

Освобождённых 7 сентября украинских военных моряков начали допрашивать следователи Государственного бюро расследований.

Допрос касается агрессии РФ в Керченском проливе, написал в Twitter адвокат моряков Николай Полозов.

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"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о" Керченском инцидент ", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича. Портнова А.В.", - написал он.

Все освобожденные из плена украинские моряки планируют и в дальнейшем служить в Военно-морских силах ВСУ и при необходимости пройти Керченским проливом.

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