Освобожденных моряков начали допрашивать

ГБР начало допрашивать моряков. Фото: Укринформ

Освобождённых 7 сентября украинских военных моряков начали допрашивать следователи Государственного бюро расследований.

Допрос касается агрессии РФ в Керченском проливе, написал в Twitter адвокат моряков Николай Полозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все освобожденные моряки получат квартиры в Одессе - капитан Гриценко

"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о" Керченском инцидент ", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича. Портнова А.В.", - написал он.

Все освобожденные из плена украинские моряки планируют и в дальнейшем служить в Военно-морских силах ВСУ и при необходимости пройти Керченским проливом.