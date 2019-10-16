Опять дурят: крымчанам не выплачивают деньги за землю, на которой строят трассу

За 1 га стоимостью 11 тыс. долларов дают 2 тыс. Фото: "Обозреватель".

Пока "власть" аннексированного Крыма хвастается успехами в строительстве трассы "Таврида", местные жители начинают осознавать, что за свою землю, по которой идет шоссе, они ничего не получат.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических строительства России, сообщает "Радио Свобода".

"В Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили. Точно так российские власти врали людям при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2014-му году. Тогда тоже отбирали землю ради строительства олимпийских объектов", - говорится в материале.

У одного из героев сюжета жителя села Донское Сергея Лаврова забрали 1 гектар земли. На нем он выращивал просо. Обещали дать $11 тыс, сейчас предлагают максимум $2 тыс.

"Они обещали хорошие деньги, стоимость земли. Они меня не только обманули, но и унизили, подорвали здоровье", - сказал Лавров.

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По его словам, юрист строительной компании, которой он отдал землю, признался, что если они будут выплачивать всем по закону, то на дорогу не останется денег.

"Они поставили ЛЭП, все перерыли. Теперь на земле известь. Как здесь что-то будет расти?", - жалуется крымчанин.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России. Так в Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида". В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили pic.twitter.com/NUBh49eYxV — Крым.Реалии (@krymrealii) October 15, 2019

Крымские дети разных национальностей спели крымскотатарский песню, переведенную на украинский язык. Видео опубликовали в YouTube, пишет преподавательница вокала и автор проекта "Слушай Украинское" Юлия Качула.