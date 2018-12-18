ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

РФ пыталась повлиять на решение ООН. Фото: Укринформ

Россия пыталась помешать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и попытки эти были "беспрецедентными".

"Потуги воспрепятствовать принятию резолюции были беспрецедентными. Иностранные послы жаловались, что российская дипломатия выкручивала им руки, ноги и головы, но что-то не клеилось", - написал на своей странице в Facebook спикер Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

По словам Николенко, когда Москва осознала, что документ все-таки пройдет, российские дипломаты прибегли к "шагу отчаяния".

"Не от себя напрямую, а через спины таких же лидеров в сфере соблюдения Устава ООН и защиты прав человека – Ирана, Сирии, КНДР, Никарагуа и Венесуэлы – внесли поправки в текст, которые в итоге проголосованы не были. Смысла они не имели ни по форме, ни по содержанию. Примечательно, что впоследствии от этой токсичной команды отмежевалась даже Северная Корея, которая была первоначальным соавтором этой авантюры", - отметил спикер.

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Напомним, Генеральная ассамблея ООН выразила серьезную обеспокоенность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией. За соответствующую резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", проголосовали в понедельник, 17 декабря, на заседании Генеральной ассамблеи ООН. 66 стран-членов проголосовали "за", 19 - "против", 72 - воздержались.