Оккупанты выкачивают ресурсы и уничтожают карьеры в Крыму: фото

Российское хозяйствование в Крыму приводит к выкачиванию природных ресурсов с полуострова и уничтожению карьеров и ландшафтов.

Об этом свидетельствует исследование ОО Крым SOS "Окружающая среда Крыму: изменения и потери за время оккупации".

Украинские геологи отмечают, что Крым очень богат природными ископаемыми. От общих запасов Украины на этой территории сохраняется около 50% флюсового известняка, 30% железной руды и 25% соды. Полуостров также имеет много залежей брома и калийной соли.

Один из карьеров в Крыму по добыче и переработке щебня. Фото: Крим.Реалии

К 2014 году, крымский горный массив входил в природно-заповедного фонда Украины. С приходом России заповедники и заказники превратились в ресурс стройматериалов - щебня и песка, который добывают динамитом и экскаваторами.

По информации природоохранной группы UNCG, на полуострове сейчас функционирует около 260 карьеров. Настоящий карьерный бум начался со строительством Керченского моста, а затем и трассы "Таврида".

Украинский центр управления и испытаний космических средств зафиксировал ряд экологических нарушений и новых карьеров. В частности, в урочище "Артезиан", что рядом с населенными пунктами Белинское и Золотое, в 2018 году посреди поля начали добывать песок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ произошел разлив нефти - гигантское пятно направляется в Крым

В село Холодовка с 2017 года Россия добывает щебень прямо в горах. Уже разработали более 20 гектаров.

По словам экологов, из-за российской власти в Крыму с Бакальской косой произошло непоправимое. Целый географический объект - исчез.

"То, что Бакальскую косу уничтожили, признают даже подконтрольные России журналисты и чиновники. В мае 2017 года прямо из косы здесь исчерпывали песок одновременно четыре судна", - заявили экологи.

Бакальская коса, сравнительная карта. Фото: Крым.Реалии

Вблизи Керчи экологи заметили, что объекты добывает песок с накопителя для промышленных отходов, который затем используют для строительства трассы "Таврида" и подъездных путей к Керченского моста.

По словам экспертов, подконтрольные Кремлю крымские чиновники еще с 2015-го года рассматривали Крым как сырьевую базу стройматериалов, поэтому такие нарушения фактически не вызывают реакции у местных властей.

"С бывшего химического могильника вывезли около миллиона кубометров токсичного песка. И хотя из-за огласки вроде шлам копать прекратили, и добыча все же не остановилось, а лишь изменилась технология. Ядовитый песок начали черпать из воды, а не копать с вала, как было до этого", - говорят эксперты.

Добыча токсического песка возле Керчи, сентябрь 2018 года. Фото: Крым.Реалии

До 2014 года Украина контролировала 137 тысяч квадратных километров акватории Черного и Азовского морей. Эту территорию называют исключительной экономической зоной. И в этих пределах именно Украина имеет право на исследования и добычу полезных ископаемых. Через аннексию и российский контроль - это площадь уменьшилась втрое.

"До 12 морских миль - это территориальное море, на территориальное море распространяется государственный суверенитет. Затем от исходных линий и до 200 миль, в сторону моря, отсчитывается исключительная морская экономическая зона", - объяснил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым

Ульяновский карьер в Белогорском районе. Фото: Крым.Реалии

Надра украинских акваторий исследовали на 4-5%. По этим данным, в исключительной экономической зоне Украины уже хранится около двух триллионов кубометров газа. Примерно столько Украина использует только за 50 лет.

"Те запасы и перспективные ресурсы, которые может принести нам шельф Черного и Азовского морей, полностью удовлетворяют наши потребности. И Украина с нетто импортера может стать нетто экспортером природного газа ", - заявил заместитель председателя Госслужбы геологии и недр Украины Роман Сарамага.

В 2013 году Украина для иностранных компаний выдала разрешение на добычу нефти в Черном море. Соглашение предусматривало работы в 2063 и инвестиции в $4 млрд.

"Если мы говорим о месторождении "Субботино", то соглашение подписали о разделе продукции с компанией ENI, итальянская компания. Также были и другие участники. Соглашение предусматривало разработку первого нефтяного месторождения на шельфе Черного моря. Но в связи с известными причинами, аннексии Крыма - этот проект остановился", - отметил Сарамага.

В 2013 году министерство энергетики и компании Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, OMV Petrom подписали договор о заключении соглашения о разделе углеводородов на участке Скифская. Через аннексию - инвестиции тоже заморозили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму обнаружили рекордное количество погибших дельфинов

Сарамага отметил, что по общим цифрами и официальным данным, убытки от потерь недр в Крыму и на шельфе Черного моря составляет около $50 млрд, однако эти цифры занижены.

Вне контроля Украины находится и выкачка газа на скважинах Черноморнефтегаза, которые захватила Россия. Это около двух млрд кубометров газа в год. По словам экспертов, через 5-10 лет эти месторождения могут больше не подвергаться дальнейшей эксплуатации.

В июле этого года правительство Украины подписало меморандум с ЕС о стратегическом сотрудничестве в сырьевой отрасли. В частности, один из пунктов предусматривает, что с помощью системы "Copernicus" Украина должна ввести космический мониторинг недропользования. Систему планируют применить для наблюдения и над Крымом. Чтобы точно знать, какие добычи проводит и какой ущерб наносит Россия на полуострове. Проект должны реализовать в течение двух-трех лет.

За 7 лет российской оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказывают активисты общественной организации КрымSOS на презентации исследования "Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации Российской Федерацией в 2014-2020 годах".