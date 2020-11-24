Оккупанты Крыма оставляют жителей городов без горячей воды

В оккупированной Евпатории прекратят подачу горячей воды населению до конца года. Фото: Комсомольская правда-Крым

В оккупированной Евпатории прекратят подачу горячей воды населению до конца года.

Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов 23 ноября на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, передает Крим.Реалии.

"Вынужден сообщить жителям Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сообщил Баженов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водохранилища Симферополя почти пустые

По его информации, горячую воду отключат 26 ноября и восстановят после введения в эксплуатацию Вилинского водозабора №2.

Ранее Баженов уверял, что жители Евпатории будут "стабильно обеспечены" водой в дневное время.

Дефицит воды в Крыму объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане. Об этом заявил вицепремьер России Марат Хуснуллин после посещения временно оккупированного РФ полуострова.