Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме "Крымской платформы"

Назвали четыре тематические панели форума "Крымской платформы".
"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели", - сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30".
Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.
Речь идет о таких тематических панелях:
о непризнании попытки аннексии Крыма,
о милитаризации Азово-Черноморского региона,
о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.
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Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили 28 государств и международных организаций. В частности, на мероприятии будет президент Польши Анджей Дуда.
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