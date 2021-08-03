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вторник, 03 августа 2021 02:15

Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме "Крымской платформы"

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Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме &quot;Крымской платформы&quot;
В Украине запустится форум "Крымской платформы". Фото: Укринформ

Назвали четыре тематические панели форума "Крымской платформы".

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели", - сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30".

Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

Речь идет о таких тематических панелях:

о непризнании попытки аннексии Крыма,

о милитаризации Азово-Черноморского региона,

о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым для России стал чемоданом без ручки - Кулеба

Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили 28 государств и международных организаций. В частности, на мероприятии будет президент Польши Анджей Дуда.

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