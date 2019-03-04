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понедельник, 04 марта 2019 14:31

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

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&quot;Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!&quot; - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Украинские военные моряки уже 100 дней находятся в русском плену. Фото: day.kyiv.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что украинские военные моряки уже 100 дней находятся в русском плену после захвата вблизи Керченского пролива.

Денисова опубликовала видео родственников украинских военнопленных, которие обращаются с призывом "Свободу украинским морякам!" на странице в Facebook.

"Сегодня 100 дней, как украинские моряки находятся в русском плену. Украина, вместе со всеми цивилизованными странами мира, призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - заявила она.

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"Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ. Я подчеркивала и буду отмечать и в дальнейшем, что мы не отступим, пока наши герои не вернутся домой!" - резюмировала омбудсмен.

Украинские пленные моряки не падают духом в неволе. Во время заседания в Лефортовском суде Москвы украинцы улыбались и демонстрировали, что не сломались в плену.

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Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

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