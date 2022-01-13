На украинском телеканале Крым назвали частью России

Нацсовет выписал каналу К2 предупреждение. Фото: ukrtvr.org

Национальный совет по телевидению объявил предупреждение каналу К2.

В эфире канала назвали Крым частью России, сообщает "Детектор медіа".

25 сентября 2021 года в передаче "Дачный ответ" российского производства говорили о дизайне интерьера. Рассказывали элементы оформления разных дворцов.

"В том числе и в России, в Бахчисарайском дворце в Крыму", - сказал ведущий.

Член Нацсовета Максим Оноприенко сказал, что телеканал показывал программу записи. Ее якобы адаптировали для украинской аудитории.

Глава регулятора Ольга Герасимьюк добавила, что канал акцентировал на том, что это была неинформационная программа.

"Странно читать это от коллег. Потому что так же работает и пропаганда РФ, которая может и в мультиках запускать свои нарративы", - сказала она.

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Представители К2 на заседание Нацсовета не пришли.

Телеканал "Наш", владельцем которого является бывший "регионал" Евгений Мураев, запустил антиукраинский ролик. В ролике женщина в годах смотрит на флаг Украины. Потом время будто отматывается назад. И молодая девушка, стоя перед бюллетенем на всеукраинском референдуме по провозглашению независимости Украины, отходит от бюллетеня.