На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара

В оккупированном Россией Крыму 17 января на трассе "Таврида" загорелся бронетранспортер российской армии.
Об этом сообщили в Telegram "Телеграммы из Крыма", опубликовав кадры очевидцев.
"В эти минуты на трассе "Таврида", в районе села Ароматное (Белгородский район. - Gazeta.ua), горит БТР", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что трассу окутал густой дым. Огонь вырывается из корпуса военного транспорта.
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Утром 14 января микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и восьмерых пассажиров доставили в больницу.
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