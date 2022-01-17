На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара

БТР российских оккупантов занялся на трассе "Таврида". Фото: t.me/SMIcrimea /12723

В оккупированном Россией Крыму 17 января на трассе "Таврида" загорелся бронетранспортер российской армии.

Об этом сообщили в Telegram "Телеграммы из Крыма", опубликовав кадры очевидцев.

"В эти минуты на трассе "Таврида", в районе села Ароматное (Белгородский район. - Gazeta.ua), горит БТР", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что трассу окутал густой дым. Огонь вырывается из корпуса военного транспорта.

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Утром 14 января микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и восьмерых пассажиров доставили в больницу.