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"Мой любимый Крым" - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео

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&quot;Мой любимый Крым&quot; - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео
Детки из оккупированного Крыма спели о тоске по родине. Фото: София Староконь

Крымские дети разных национальностей спели крымскотатарскую песню, переведенную на украинский язык.

Видео опубликовали в YouTube, пишет преподаватель вокала и автор проекта "Слушай по-украински" Юлия Качула, пишут Крым.Реалии.

Текст песни о тоске по Крыму, которую испытывали депортированные крымские татары.

Клип снимали на окраине Симферополя, на горизонте - гора Чатыр-Даг.

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"Это началось с перевода текста. Перевел мой папа, Виктор Качула. Я показала его моим ученикам, я в Симферополе преподаю вокал. Ученикам он очень понравился, или это я их своей энергетикой пронзила, дети совершенно разных национальностей приняли это в душу. И так им понравилось, что мы решили вместе, что надо сделать это профессионально. Мои друзья в Киеве - музыканты - написали аранжировки, которая очень подчеркивает эту энергетику. Она и эмоциональная, и современная, и передает все это настроение. это и боль, и ностальгия, но и плюс сила, которая у нас живет. Какую, по-видимому, и дарит на м память. Поэтому мы сильные ", - сказала Юлия Качула.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова, в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко

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