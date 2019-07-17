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среда, 17 июля 2019 09:08

Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму

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В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом Россией.

На снятых из окна авто фото видно, что другого транспорта там нет. Соответствующие снимки размещены на странице RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

Автор: RoksolanaToday&Крим25%
  В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста
В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста

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"Высокий сезон. Миллионы отдохнувших приветствуют миллиарды едущих на отдых!" - говорится в подписи к фото.

 
Автор: RoksolanaToday&Крим25%
  В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста
В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста

В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Несмотря на то, что уже середина июля, наплыва туристов так и нет. А некоторые пляжи вовсе выглядят пустыми.

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