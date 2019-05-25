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суббота, 25 мая 2019 17:54

МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым

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МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
Володин нарушил международные договоренности. Фото: wikiquote.org

Министерство иностранных дел Украины опротестовало визит председателя Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина во временно оккупированный Крым.

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательства РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина ", - отметили в МИД.

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Российской стороне была отправлена ​​нота протеста.

Министерство иностранных дел России вернуло внешнеполитическому ведомству Украины ноту протеста по поводу визита президента РФ Владимира Путина на территорию незаконно аннексированного Крыма без рассмотрения.

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