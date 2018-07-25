"Малым ходом на плоту" - сеть затролила морской крестный ход в Крыму

В Крыму пройдет "морской крестный ход" оккупантов. Фото: "Академия журналистики Алушта"

В аннексированном Россией Крыму оккупанты проведут ряд мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Киевской Руси.

Планируется массовое крещение в Кировском и Белогорском районах, а также "морской крестный ход" в Алуште, сообщил на пресс-конференции секретарь Симферопольской и Крымской епархии Александр Якушечкин.

"В Алуште состоится морской крестный ход. С двух различных участках акватории на катерах, лодках, кораблях выйдет духовенство с верующими, затем эти два морских крестных хода встретятся, соединятся в одной точке, где и состоится молебен. Пройдут массовые крещения в Кировском, Белогорском округе, в Ялте", - рассказал Якушечкин.

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"Малым ходом на плоту!" - так отреагировал на новость один из пользователей Facebook.

"Так тогда не ход, а плыв!" - пишет другая пользователька.

27 июля в Киеве пройдет большой крестный ход УПЦ МП, посвященный 1030-летию крещения Руси. До 28 июля Украинской православной церкви не удастся получить томос. Священный синод Константинопольского патриархата уже состоялся в этом месяце. Он не рассматривал вопрос Украины. Скорее всего, его перенесут на первую половину осени.