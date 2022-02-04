Крымские татары полтора часа говорили с Эрдоганом

Представители крымских татар обсудили с президентом Турции освобождение политзаключенных. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа освобождение пленных в оккупированном Крыму и России.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал об этом в эфире телеканала "Дом".

Встреча продолжалась около полутора часов. На ней также были народные депутаты Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Чубаров указал, что с момента последнего обмена прошло более двух лет. Многим политзаключенным вынесли приговоры до 19 лет лишения свободы.

"И мы говорили о том, что многие в Украине, в том числе в оккупированном Крыму, ждут сдвигов в этом вопросе от взаимодействия Эрдогана с Путиным", - добавил он.

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Чубаров отметил, что визит Эрдогана в Украину является подтверждением поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина готова приобрести у Турции новые беспилотники. Об этом сказал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он напомнил, что Киев уже купил у Анкары 12 турецких беспилотников.