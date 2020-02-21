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пятница, 21 февраля 2020 15:23

Крымские татары готовят митинги в Крыму

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Крымские татары готовят митинги в Крыму
Крымские татары проведут акцию против российской оккупации. Фото: "Цензор.нет"

3 мая в аннексированном Крыму пройдут массовые акции против российской оккупации.

Организаторами выступят члены Меджлиса и крымскотатарские активисты, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Радио НВ.

"В Крыму мы сейчас опираемся на членов Меджлиса, но привлекаем много других людей, активистов крымскотатарского национального движения. Мы обсуждали различные формы их участия со стороны оккупированного Крыма в этой акции. Подход Меджлиса такой, что мы не можем подставлять людей, призывая их на "Майданы" против оснащенных оружием и различными приборами карателей. Но мы готовим таким образом, который будет очень заметен в Крыму", - рассказал Чубаров.

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3 мая состоится ненасильственная акция "Мир против насилия и оккупации". Ее участники планируют пересечь админграницу с оккупированным Крымом в знак протеста против действий РФ на полуострове.

Председатель Херсонской области Юрий Гусев знает о проведении акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Он добавил, что для него Крым - это территория Украины, а в марте в Херсоне проведут дни, посвященные полуострову.

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