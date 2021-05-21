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пятница, 21 мая 2021 23:45

Крым. Российские силовики не отдают тело убитого мусульманина

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Крым. Российские силовики не отдают тело убитого мусульманина
Под Симферополем силовики расстреляли гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Фото: Укринформ

Тело убитого российскими силовиками Наби Рахимова не отдают адвокатам уже 10 дней. Мужчину застрелили в Крыму представители спецслужб во время задержания и обыска дома, где он проживал.

Защитник Эдем Семедляев объясняет, что для мусульман крайне важно в кратчайшие сроки похоронить умершего, сообщает "Крымская солидарность".

По его данным, следователь сообщил, что сейчас проводится ряд экспертиз над покойным, но на практике адвокат знает, что обычно требуется не более двух дней, чтобы вскрыть тело, взять образцы, провести фотографирование.

Адвокат Сияр Панич обратился с жалобой в Киевский районный суд, временно подконтрольный России. В жалобе он просит обеспечить во всех следственных и процессуальных действиях участие свидетеля и жены убитого - Сохибы Бурхановой, которая сейчас находится в центре временного содержания в Краснодарском крае, а также признать действия руководителя Следственного комитета незаконными.

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Публичных комментариев российских следователей по поводу обращения адвоката нет.

11 мая в микрорайоне "Дубки" под Симферополем во время следственных действий силовики расстреляли гражданина Узбекистана Наби Рахимова, утверждая, что он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В этот же день ФСБ забрала на допрос в Следственный комитет его жену и сына, а также супругов Гафаровых, в домовладении которых был убит Рахимов.

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