"Калининград" и "Минск": Черное море заполонят большие десантные корабли из России

Россия направляет в Черное море новые десантные корабли. Фото: pixabay.com

В начале февраля в Черном море существенно возрастет группировка русских военных кораблей.

Об этом говорится в отчете, обнародованном мониторинговой группой BlackSeaNews и Институтом Черноморских стратегических исследований, пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что 1 февраля эксперты получили подтверждение данных о мероприятии в акватории Черного моря шести кораблей.

8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск".

9 февраля три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

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"То есть с 9 февраля у берегов Украины может образоваться серьезная группировка из 12 российских десантных кораблей для проведения операции или нескольких операций с высадкой морского десанта в Черном и Азовском морях", – говорится в отчете.

Эксперты уточнили, что шесть десантных кораблей уже входят в состав Черноморского флота.

В отчете упоминается, что на 2 февраля в Черном море уже 32 дня отсутствуют военные корабли нечерноморских стран НАТО.

В конце января 2021 года в Черном море завершились учения российского флота. К учениям привлекли более 20 боевых кораблей разного класса. Среди них были фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. Суда вернулись к пунктам постоянного базирования.