"Калининград" и "Минск": Черное море заполонят большие десантные корабли из России

 
Ексклюзивы
1/5
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Просмотров: 2547
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 855
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 1548
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 1945
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2124
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1359
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 9153
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 810
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 837
Фото
Все фото
8
5
3
7
2
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали &quot;Грады&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
В Крыму силовики обыскивают дом крымско-татарского активиста
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 864
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 324
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1008
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 711
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
четверг, 03 февраля 2022 07:59

"Калининград" и "Минск": Черное море заполонят большие десантные корабли из России

  Комментировать
&quot;Калининград&quot; и &quot;Минск&quot;: Черное море заполонят большие десантные корабли из России
Россия направляет в Черное море новые десантные корабли. Фото: pixabay.com

В начале февраля в Черном море существенно возрастет группировка русских военных кораблей.

Об этом говорится в отчете, обнародованном мониторинговой группой BlackSeaNews и Институтом Черноморских стратегических исследований, пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что 1 февраля эксперты получили подтверждение данных о мероприятии в акватории Черного моря шести кораблей.

8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск".

9 февраля три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом

"То есть с 9 февраля у берегов Украины может образоваться серьезная группировка из 12 российских десантных кораблей для проведения операции или нескольких операций с высадкой морского десанта в Черном и Азовском морях", – говорится в отчете.

Эксперты уточнили, что шесть десантных кораблей уже входят в состав Черноморского флота.

В отчете упоминается, что на 2 февраля в Черном море уже 32 дня отсутствуют военные корабли нечерноморских стран НАТО.

В конце января 2021 года в Черном море завершились учения российского флота. К учениям привлекли более 20 боевых кораблей разного класса. Среди них были фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны. Суда вернулись к пунктам постоянного базирования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Калининград" и "Минск": Черное море заполонят большие десантные корабли из России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 64674
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 20205
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 12402
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 9144
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 7308
Крым
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 6246
Путин боится вступления Украины в НАТО: "Бандеровцы будут освобождать Крым силой"
Путин боится вступления Украины в НАТО: "Бандеровцы будут освобождать Крым силой" Просмотров: 2646
Рада создала ВСК об оккупации Крыма
Рада создала ВСК об оккупации Крыма Просмотров: 585
Россия закончила учения военного флота в Черном море
Россия закончила учения военного флота в Черном море Просмотров: 270
Постоянные судороги и боль: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния украинца в России
Постоянные судороги и боль: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния украинца в России Просмотров: 261
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны
1
Должны осознавать ответственность: Зеленский упрекнул западные СМИ
1
"Слуга" Воронько заявил о выходе из фракции после обысков ГБР
Голосов: 9229
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть