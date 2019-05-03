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воскресенье, 05 мая 2019 18:31

Главное это сохранить внешнеполитический курс - Муждабаев

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Главное это сохранить внешнеполитический курс - Муждабаев
Крымский журналист Айдер Муждабаев считает, что президент Петр Порошенко должен полностью разогнать свою старую команду. Фото: Радио. Свобода

Результаты президентских выборов в Украине - это бунт против президента Петра Порошенко и его власти.

"Роспропаганда все эти годы делала из него дьявола, сам он совершал кучу ошибок все это привело к тому, что люди пошли и проголосовали за Владимира Зеленского, программу которого они не знают", - говорит в комментарии журналисту Gazeta.ua журналист Айдер Муждабаев.

"Такая поддержка не персонифицирована, это желание людей что-то в жизни поменять, а что именно неизвестно. Потому что среди электората Владимира Зеленского есть и пророссийски настроенные и патриоты и лояльные и безразличные. На месте Зеленского я бы не радовался этому, а попытался как-то эту поддержку сохранить" , - добавляет эксперт.

Победа Зеленского благодаря охвату всех слоев населения очень непостоянна. Тем более, когда политическая ситуация в стране находится в подвешенном состоянии.

"Сейчас в адрес Зеленского начался активный троллинг со стороны бывших регионалов. Они пытаются его сломать, и заставить действовать так, как им выгодно. Если его втянут в игры с РФ, то это будет очень плохой сценарий для всех нас. Реванш если пойдет, то по судебной линии. Вопрос выстоит ли Зеленский. Надеюсь, что внешнеполитический курс и система безопасности не изменятся. Я думаю, что Зеленский сам понимает это. Ни одному человеку украинцы не простят ослабления внешнеполитического курса ", - говорит эксперт.

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Чтобы получить второй шанс и большинство в парламенте Петру Порошенко необходимо полностью распустить старую команду, которая его подвела. Но получить второй шанс он сможет только благодаря своим поступкам.

"Все эти БПП, "Батькивщины" это прошлый век, их надо убирать. Украине нужна идеологическая партия. 25% это не его голоса, а людей, которые жестко проукраинские и очень активные. Кто их объединит, кто поведет их на выборы, кто даст достойную команду - тот выйдет победителем парламентских выборов. Иначе это будет реванш регионалов - это шушера растянет голоса в парламенте, посеет розбрад ​​и будет мешать работе президента Зеленского", - сказал Муждабаев.

Президентские выборы не изменили украинское общество из-за того, что оно живет очень комфортно и не чувствует путинской угрозы.

"Сейчас в Украине есть все: она защищена армией, у нее есть внешнеполитический курс. Эти выборы свидетельствуют о том, что украинцы перестали чувствовать войну. Но это временно, у Путина есть все рычаги для того, чтобы нам о войне быстро напомнить", - говорит он.

Украине сейчас очень опасно принимать ошибочные решения.

"Нашей ошибки ждут и в Кремле и на Западе. Правда на Западе с тревогой. Нам нельзя осуществлять внешнеполитические ошибки. Любая наша слабость приведет к тому, что антироссийская коалиция развалится, а вместе с ней и экономическая поддержка Украины. Это минное поле на самом деле. И я желаю Зеленскому не сделать ни одной ошибки", - подытожил эксперт.

Решение Владимира Путина о выдаче российских паспортов на Донбассе который раз показало, что ему безразлично международное право и санкции.

Российская власть 2014-го автоматически признала всех крымчан гражданами РФ, действия на Донбассе оставляют неопределенность, чтобы иметь пространство для различных манипуляций, сказал в комментарии журналисту Gazeta.ua руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

Автор: София Староконь
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