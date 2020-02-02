Глава Херсонской области прокомментировал намерения крымских татар

На фото дорога в оккупированный Симферополя. Фото: София Староконь

Председатель Херсонской области Юрий Гусев знает о проведении акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Он добавил, что для него Крым - это территория Украины, а в марте в Херсоне проведут дни, посвященные полуострова, пишет Крим.Реалии.

"Я слышал об этой инициативе крымских татар. Для меня Крым всегда был, есть и будет украинским. И, безусловно, мы вернем украинские государственные флаги над админзданий и в Симферополе, и в Севастополе. Я думаю, что мы сегодня вместе с международным сообществом должны принимать те действенные меры, которые помогут нам вернуть Крым. Крым может и должен быть частью международной адженды (повестки дня - ГПУ) ", - сказал Гусев во время брифинга 27 января

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2-3 мая на КПВВ Ченгар крымчане проведут акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства ". Имеют целью пересечь так называемый границу с полуостровом, который в 2014 году дерзко захватили русские.

Оккупанты угрожают применить силу против активистов, а предательница Наталья Поклонская заявила, что все украинском, которые пересекут границу - посадят в российские тюрьмы.