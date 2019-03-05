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вторник, 05 марта 2019 22:52

Аннексия Крыма: Google обозначил полуостров как российскую территорию

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Аннексия Крыма: Google обозначил полуостров как российскую территорию
На території Росії користувачі Google Maps будуть бачити Крим російським. Фото: HJK

В Google заявили, что теперь на территории России все пользователи электронных карт будут видеть оккупированный Крым, как российский.

"Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт видела неправильную информацию", - заявили в пресс-службе компании Google в России.

В компании подчеркнули, что будут следовать "местному законодательству при отображении границ" и приложат максимум "усилий для объективного изображения спорных регионов".

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Стоит отметить, что во всем мире, кроме России, оккупированный полуостров и далее обозначается как украинская территория.

Ранее председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google для "донесения позиции России о недопустимости обозначения Крыма как территории Украины". По его мнению, таким образом компания Google нарушала российское законодательство.

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