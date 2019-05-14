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вторник, 14 мая 2019 12:46

Жінка устроила в квартире приют для бездомных животных

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Жінка устроила в квартире приют для бездомных животных
Киевлянка Татьяна Литвиненко спасает кошек и собак. Фото: скриншот

Жительница столицы превратила свою квартиру в приют для животных. Сейчас в помещениях живут 90 кошек и 7 собак.

Большинство животных - жертвы человеческой жестокости на улицах. Здесь они получают лечение и уход, сообщает Сегодня.

Первые коты появились в квартире 10 лет назад. Ежегодно Татьяна Литвиненко приносит домой травмированных животных, пострадавших из-за людей.

"В 2012 году, когда проходило Евро, начали массово травить собак, я забрала собаку домой, потом в клинике я увидела собаку, которую сбила машина, она три месяца не ходила, мы ее подняли на ноги. Вот так вот потихоньку и накопилось", - рассказал женщина.

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Сотни кошек и собак выбрасывают на улицу. Кормить и лечить их все дороже, поэтому некоторые таким образом экономят, предполагает Татьяна. Сама она на котов ежемесячно тратит почти 8 тыс. грн. Жители подъезда такое соседство воспринимают по-разному. Одни критикуют, другие - помогают деньгами.

"Это его право, главное, чтобы она не мешала другим соседям, а так - у каждого свое сердце", - отметила соседка.

Ветеринары же занятия женщины считают благотворительным лишь частично.

"Коты - это такие существа, которые привыкли жить на улицах города или на улицах села. Для кота естественно жить на улице, поэтому пусть он живет на улице", - считает исполняющий обязанности директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур.

Проблема бездомных животных в городе до сих пор не решена окончательно, признают муниципальные ветеринары. Но благодаря стерилизации их количество удалось уменьшить на треть.

В Дарницком районе киевские власти планируют открыть Центр защиты животных. Об этом сообщает сайт kievvlast, опираясь на слова мэра Киева Виталия Кличко.

В Центре будет находиться приют для кошек и вольеры для собак. Цена такого здания около 160 млн. грн.

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