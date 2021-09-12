Женщина взобралась на билборд высотой 6 м для рекламы

Фото: facebook.com/luckyanchenko?tn-str=*F

В Киеве возле трассы заметили билборд с настоящим креслом и человеком.

Фото и видео необычной рекламы распространили в соцсетях.

Предмет мебели был закреплен приблизительно на высоте 6 м. На нем сидела женщина в шпагате и держала чашку.

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Выяснилось, это была реклама нового мебельного магазина на ул. Берковецкой, где и находился борд.

Желтое кресло замечают не впервые. Оно путешествует Киевом и появляется в людных местах столицы. Например, в парках и возле метро. На нем можно посидеть и даже поговорить с ним.

В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.