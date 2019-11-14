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четверг, 14 ноября 2019 17:59

Закрывают новые въезды для грузовиков

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Закрывают новые въезды для грузовиков
Въезд в Киев для грузовиков будут ограничивать в час пик Фото: glavcom.ua

В Киеве ограничивают въезд грузовых автомобилей в "час пик" из пяти основных трасс, соединяющих город с прилегающими регионами.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица ограничивает въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города в часы пик - с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять такие изменения начали на в'езде в Киев со стороны Житомира. Впоследствии ограничения распространится и на другие въезды", - сказал Кличко.

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Решение об ограничении движения фур столицей приняли в Киевсовете в 2013 году. Сейчас за его выполнение следит Муниципальная стража и Нацполиция.

"Сейчас идет информирование о новых правилах водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, которые имеют отношение к регулированию транспортных вопросов", - добавил мэр.

За сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто.

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