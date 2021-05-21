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пятница, 21 мая 2021 09:34

Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
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Мужчину, который совершил надругательство над государственным флагом в Киеве, разыскали и сообщили подозрение.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Фото: "Киев Оперативный"

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины, схватился за край ткани государственного флага и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломанный" , - говорится в сообщении.

Вандалом оказался Кравченко Виталий, 1984 года, уточнил "Киев Оперативный" в Telegram-канале. Его задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное нарушителю грозит штраф от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Возможен арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

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Инцидент произошел вечером 19 мая у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха Киева на ул. Михаила Грушевского. На фасаде этого здания был закреплен флагшток с флагом Украины. После акта вандализма, который зафиксировала камера, неизвестный бросил флаг на землю.

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Дата
21
мая

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