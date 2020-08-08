Задержали "минера": мужчина грозился взорвать столичный фуникулер

Правоохранителям удалось задержать "минера" фуникулера. Им оказался 39-летний киевлянин. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичного "минера" ​​фуникулера взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Мужчина 7 августа около 15:00 позвонил в полицию и заявил, что заминировал верхнюю станцию ​​столичного фуникулера, сообщили в Главном управлении национальной полиции в городе Киеве.

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После осмотра фуникулера взрывотехники не выявили взрывчатки. Однако правоохранителям удалось задержать "минера". Им оказался 39-летний киевлянин.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн. В то же время санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Полтаве задержали женщину, которая систематически сообщала о взрывчатке в одном из зданий Шевченковского района Киева. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы. Тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию. Никаких подозрительных предметов или веществ не находили.