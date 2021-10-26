"За Русь – уср*сь! Стебем вату" - активисты пикетировали клуб, где одиозная Елена Лазуткина организовала творческий вечер

В киевском заведении Carribean Club сегодня проходят "Взрослые чтения от книжного продюсера", которые организовала книгоиздатель Елена Лазуткина. Протестовать против нее пришли члены организации "Основа Майбутнього".

На входе в клуб активисты расстелили российский флаг, который посыпали рублями. Всем, кто заходил в помещение, предлагали вытирать об него ноги. Часть посетителей отказывались это делать.

Участники акции развернули плакат с анонсом события, над которым белым цветом вывели надпись - "Русские частушки".

Автор: Основи Майбутнього Активисты с "Основи Майбутнього" по оригинальному переделали плакат с анонсом творческого вечера, который организовала одиозная Елена Лазуткина

"Мы пришли сюда, потому что организатор мероприятия Елена Лазуткина – одиозная издательница, писательница. Ее знают как мошенницу, которую привлекали за хранение наркотических веществ и многочисленные экономические махинации. Она многих кидала. Кроме этого, Лазуткина демонстрирует украинофобскую позицию. Дает постоянно интервью российским каналам. Рассказывает о том, какой ужас ждет украинскую культуру из-за запрета импорта книг из России. По всей видимости, Лазуткина не переживает за свою репутацию. Возможно, ей даже деньги зашли от ФСБ. Чтобы пропагандировала свою деятельность", - заявил один из организаторов протеста.

Один из активистов переоделся в русскую военную форму, другой – надел маску медведя и играл на балалайке. Оба время от времени пели русские песни типа "Калинка-малинка", "Комбат". Выкрикивали лозунги: "За Русь – уср*сь!", "Владимир Путин придет – порядок наведет!".

"Это тотальный стеб Лазуткиной, открывающий ее настоящую сепарскую натуру. Мы стебем ватных мразей", – объяснили организаторы.

Автор: Скриншот с видео, которое сняли активисты "Основи Майбутнього" Один из участников акции протеста - надел маску медведя и играл на балалайке. Это тотальный стеб Лазуткиной, пояснили организаторы

На творческий вечер Елена Лазуткина пригласила среди других бизнесмена Александра Меламуда, телеведущего Игоря Посыпайка, ресторатора Маргариту Сичкарь. Последние двое назвали акцию против книгоиздательницы проплаченной.

"Я знаю, что акция проплачена. Вас проплатил бывший партнер Лазуткиной. Его имя известно всем. Он платит деньги", - сказал Игорь Посыпайко.

Автор: Скриншот с видео, которое сняли активисты "Основи Майбутнього" Один из участников акции протеста - надел маску медведя и играл на балалайке. Это тотальный стеб Лазуткиной, пояснили организаторы

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Маргарита Сичкарь обращалась к активистам в более агрессивной манере.

"Это моя подруга! А вы проплачены. Сделайте хотя бы 10 процентов того, что я сделала. Идите нах*р!", - заявила Маргарита.

Возле клуба дежурили несколько нарядов патрульных полицейских.

Елена Лазуткина – владелица книгоиздательства Brand Book Publishing, бывшая креативная продюсер группы Green Gray и экс-пиарщик коллектива "Антитела". В марте этого года книгоиздательница дала интервью изданию Vesti.ua в котором заявила, что принципиально не желает выпускать книги на украинском языке, несмотря на введение в действие соответствующей нормы закона. "Придут ко мне со штрафами – пойду в Европейский суд. Это моя открытая позиция", – заявила Елена. Подобную позицию она высказывала и в ноябре 2020 года во время интервью, которое давала бывшей "регионалке" Елене Бондаренко. Заявила, что без российских изданий украинский книжный рынок не выживет.