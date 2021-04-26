Взрыв на Позняках: пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении

Пяти работникам Киевгаза сообщили о подозрении в деле о взрыве в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"По результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда Киевгаза сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертизой установлены нарушения при поверки бытовых счетчиков газа в доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1. Так, служащие допустили установления технологической перемычки - байпаса - в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. В результате этих нарушений и произошел взрыв, отметили в прокуратуре.

Подозреваемым вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет.

"Принимаются меры к заочному сообщению о подозрении еще одному лицу, с августа 2020 года находящемуся на временно оккупированной территории Луганской области", - добавили в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

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21 июня 2020 года мощный взрыв разрушил часть 10-этажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде высотки около 10:00. Обвалились 16 квартир с четвертого по восьмой этаж. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. Погибли пять жителей, травмировались трое. Без жилья остались 125 человек. Им причиненный материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.