Выпал из 8 этажа и начал бросаться камнями в полицию - как человек выжил после прыжка с 21-метровой высоты

Мужчина выпал из 8 этажа фото: агенция unn

Ночью с многоэтажки в Киеве выпал из окна человек. После падения выжил, смог ходить и говорить.

24-летний мужчина отдыхал у друзей в доме по улице Днепровская набережная, 26-Д. Приземлился на крышу рестрана на первом этаже.

Когда полиция и медики пытались его снять, он бросался камнями и ругался. Вероятно, был пьян, сообщает агентство unn.

Мужчину все же доставили в больницу. Подробности случая выясняет следствие.

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В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий. В полиции сообщили, что неизвестные оставили на памятнике надписи, на потолке заметный след от поджога.