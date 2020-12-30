Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве

Назвали победителя конкурса на лучший видеоролик "Твой Киев". Фото: pixabay.com

Победительницей всеукраинского конкурса "Твой Киев" стала Екатерина Иванова, которая создала лучшее туристическое видео о столице.

Об этом в Facebook сообщило Управление туризма и промоций КГГА.

"Жюри оценивало работы по таким критериям как креативность, оригинальность, качество контента, актуальность и раскрытие темы туризма в столице", - говорится в сообщении.

На конкурс в целом подали около 50 видеоработ. Победительница набрала 144 балла из 180 возможных.

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