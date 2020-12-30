Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве

Победительницей всеукраинского конкурса "Твой Киев" стала Екатерина Иванова, которая создала лучшее туристическое видео о столице.
Об этом в Facebook сообщило Управление туризма и промоций КГГА.
"Жюри оценивало работы по таким критериям как креативность, оригинальность, качество контента, актуальность и раскрытие темы туризма в столице", - говорится в сообщении.
На конкурс в целом подали около 50 видеоработ. Победительница набрала 144 балла из 180 возможных.
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В Киеве стартовали продажи аромата столицы "Киевский каштан". Он изготовлен в форме декоративного саше.
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