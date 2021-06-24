Впервые в истории: украинский аэропорт вошел в ТОП-15 воздушных ворот Европы

Аэропорт "Борисполь". Фото: hromadske.ua

Международный аэропорт "Борисполь" в Киеве занял 14-е место в рейтинге аэропортов Европы по количеству пассажиров.

Такие данные отчета АСІ Europe, рассказал глава Наблюдательного совета госпредприятия МА "Борисполь" Владимир Жмак.

"За четыре месяца 2021 года "Борисполь" поднялся на 14-е место в Европе и впервые в истории вошел в топ-15", - объяснил Жмак.

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Украинский аэропорт опередил аэропорт Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших аэропортов Европы.

"Реагируя на вызовы пандемии, в 2020 году мы разработали "Антикризисную программу" по возобновлению работы "Борисполя". И последние результаты подтверждают, что выбранный нами путь является правильным", - отметил Жмак.

И добавил, что по состоянию на май 2021-го аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

В аэропорту "Борисполь" разоблачили двух жителей Киева, которые пытались незаконно ввезти в страну бриллианты. Ценности спрятали в нижнем белье. Во время осмотра таможенники обнаружили шесть пакетиков с бесцветным камнями общим весом 39,2 г.