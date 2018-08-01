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среда, 01 августа 2018 07:36

Возросло количество отравлений шаурмой

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Возросло количество отравлений шаурмой
В столице люди травятся шаурмой. Фото: открытые источники

В Киеве растет количество отравлений шаурмой.

Сообщение об отравлении начали поступать в понедельник, 30 июля. Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, сообщили в Нацполиции.

Сейчас назначено ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками.

Продолжается досудебное расследование по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или до 3 лет ограничения свободы.

Инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что госпитализированы уже более 30 пострадавших, которые отведали шаурму, среди них есть беременные женщины. Больные продолжают поступать.

"Клинически похоже на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой", - написала она в Facebook.

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31 июля в Днепровском районе столицы отравились 5 человек. Все они накануне ели шаурму из киоска возле станции метро Дарница.

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