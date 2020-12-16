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среда, 16 декабря 2020 15:20

Возле столичного торгового центра похитили мужчину - СМИ

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Возле столичного торгового центра похитили мужчину - СМИ
В Киеве возле ТЦ вероятно похитили мужчину. Фото: dtp.kiev.ua

В ночь на 16 декабря, примерно в 1:30, на парковке ТЦ "Мандарин" в Киеве 4 неизвестных якобы похитили мужчину.

Сообщение о возможном похищении в полицию поступило от сотрудников охраны торгового центра, пишет Оbozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

"Предварительно установлено, что между мужчиной и группой неизвестных возник конфликт. Через некоторое время к ним подъехал Mercedes, куда якобы затолкали прохожего. После этого автомобиль уехал в неизвестном направлении", - рассказал собеседник.

Он добавил, что полиция проверяет информацию о возможном похищении человека.

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В Киеве на ул. Данила Щербакивского злоумышленники затолкали 78-летнюю женщину в машину Renault. Объявили план "Перехват".

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