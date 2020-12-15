78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"

Вчера днем, 14 декабря, на ул. Данила Щербакивского, злоумышленники против воли посадили пожилую женщину в автомобиль Renault.

О похищении сообщила внучка, которая приехала навестить пенсионерку, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

"Дома женщина была не одна, а в компании незнакомцев. Внучке они объяснили, что собираются снимать это жилье, и быстро вывели хозяйку на улицу, посадили в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. Помешать незнакомцам женщине не удалось, но она запомнила номер авто и приметы лиц", - говорится в сообщении.

В городе ввели план "Перехват" для розыска машины. Отследить движение автомобиля удалось благодаря камерам видеонаблюдения, следящих за безопасностью города.

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Автомобиль с вероятными похитителями остановили на ул. Зодчих.

"В салоне находилось 4 человека и напугана 78-летняя женщина. Инспекторы задержали предполагаемых преступников и вызвали на место следственно-оперативная группа", - добавили в сообщении.

В Одессе задержали 37-летнего таксиста и его 35-летнего брата, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю киевлянку. Их нанял бывший муж потерпевшей.