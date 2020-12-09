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среда, 09 декабря 2020 15:48

Вывезли в лес и били: мужчина организовал вооруженное похищение бывшей
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В Одессе задержали двух братьев, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину по заказу ее бывшего мужа
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе задержали двух братьев, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину по заказу ее бывшего мужа
В Одессе задержали двух братьев, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину по заказу ее бывшего мужа
В Одессе задержали двух братьев, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину по заказу ее бывшего мужа
В Одессе задержали двух братьев, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину по заказу ее бывшего мужа

В Одессе задержали 37-летнего таксиста и его 35-летнего брата, которые похитили, избили и ограбили 46-летнюю женщину.

Их нанял бывший муж потерпевшей. Правонарушители отвезли женщину в лесополосу. Угрожая оружием, отобрали ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина приехала в Одессу на день рождения своего бывшего мужа. А после праздника собралась в Великомихайловку, в дом, доставшийся ей по наследству. Отправилась туда вместе с именинником на такси, которое он вызвал. В дороге выяснилось, что таксист, который был с напарником, хорошо знаком с ее спутником. И в пункт назначения она с ними не доедет. В Беляевском районе мужчины свернули с дороги, несколько раз ударили женщину по лицу. Угрожая ножом и пистолетом, сняли с нее золотые серьги, кольцо и цепочку, отобрали 3,5 тысячи гривен и телефон и уехали", - рассказали полицейские.

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С лесополосы потерпевшая самостоятельно добралась до трассы Одесса-Кучурган. Там получила помощь от людей и обратилась в полицию.

У подозреваемых братьев, уроженцев соседнего государства, изъятые вероятные орудия преступления - нож и пистолет. А также чек из ломбарда, куда они сдали часть вещей потерпевшей. 3-го фигуранта дела разыскивают. Всем грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Сумах на ул. Роменский мужчина силой посадил в машину бывшую любовницу и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и боссая. Она кричала, плакала и звала на помощь. Очевидцы вызвали полицию.

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09
декабря

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