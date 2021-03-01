Вечные пробки: движение по Борщаговской ограничили до сентября

В Киеве на ул. Борщаговской до 1 сентября частично ограничили движение транспорта. Начался новый этап капитального ремонта.

Об этом сообщил пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор К 1 сентября по ул. Борщаговской частично ограничат движение транспорта

"Дорожники обновляют покрытие на участке между проспектом Воздухофлотским и улицей Вадима Гетьмана - Индустриальный мост - в направлении Борщаговки", - говорится в сообщении.

В ближайшие недели будут проходить подготовительные работы. Вскоре начнут ремонт тротуара и обустройство велодорожек. Основные работы запланировали выполнить в ближайшие месяцы, добавили коммунальщики.

С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.