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среда, 25 ноября 2020 11:43

В Вишневом под Киевом исчезла несовершеннолетняя

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В городе Вишневое под Киевом исчезла 14-летняя Ткаченко Ольга. 24 ноября она пошла из города, ул. Европейская, 47, и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Автор: Розыск детей ГУНП в Киевской области
  На связь с родными исчезнувшая не выходит
На связь с родными исчезнувшая не выходит

Исчезнувшая Ольга на вид 13-14 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, длинные, лицо овальное, глаза серые.

Одета в куртку темно-синего цвета с капюшоном, имеющий белый мех, черную шапку, черные джинсы, светло-серые ботинки.

При наличии любой информации о возможном места пребывания школьницы звоните по телефону спецлинии полиции 102.

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На Киевщине разыскивают 22-летнюю Надежду Онис. Исчезла вместе с детьми 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев. 23 ноября женщина вместе с детьми вышла из дома своих родственников по ул. Ватутина в с. Страхолесье Иванковского района. И до сих пор их местонахождение неизвестно

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