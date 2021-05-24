В столицу пришло метеорологическое лето

24 мая в Киеве наблюдаются дожди. Фото: pixabay.com

В Киев пришло метеорологическое лето.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве из +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, знаменующий начало метеорологического лета", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фитнес-зона и скейт-парк: киевский сквер поразил обновлениями

По информации специалистов, метеорологическая весна в этом году началась 13 марта и продолжалась 62 дня. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

Метеорологическое лето наступило в Киеве на три дня позже среднемноголетних показателей.

"Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже, в 1990-м и 2001 году - 7 июня", - добавили в сообщении.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.