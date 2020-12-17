В столичные столовые возвращают "шведский стол" и дабл-меню

С января 2021 года в школы Киева планируют вернуть мультипрофильное питание. Формат завтраков, который есть сейчас, обусловленный карантинными ограничениями.

Также продолжатся работы по внедрению нового меню и переоснащение пищеблоков, заявил исполняющий обязанности заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Фото: КГГА

"Тот формат завтраков, который сейчас есть в школах, вынужденный и временный. Однако после завершения локдауна, дети снова смогут выбирать блюда по принципу "шведского стола" или с 2-3 предложенных блюд, как это было раньше", - добавил Мондриевский.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Фиданян, в городе созданы все условия для возвращения той системы питания, которая действовала до карантина.

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В течение 3 лет в столичных учебных заведениях вводили новые форматы питания. В частности мультипрофильное питание "шведский стол", дабл-меню из 2-3 блюдами на выбор и кулинарная линия "Школьное питание". Всеми форматами предусмотрены свежие овощи и фрукты, йогурты и напитки на выбор.