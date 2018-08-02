В столице задержали блогера-хулигана

В Киеве задержали местного жителя, который повредил припаркованные автомобили ради видео для соцсети. Прохожий стал свидетелем того, как неизвестный обливал краской и прыгал по машинам. Правоохранители, находившиеся неподалеку, задержали нарушителя, сообщается на сайте полиции Киева.

На спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов неизвестный прыгает по припаркованным автомобилям.

Правоохранители за несколько минут поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.

Фото: Национальная полиция Украины

Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили его причастность к совершению хулиганских действий. Полицейские приняли заявления от владельцев двух автомобилей. Сумму нанесенного ущерба устанавливают.

Задержаного доставили в Печерское управления полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях он указал, что блогер и снимал видео для своей страницы в соцсети.

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Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Наказание по ней предусматривает до трех лет ограничения свободы. Мужчину отпустили под личное обязательство.

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