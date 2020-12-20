В столице установили первый отбойник, поглощающий силу удара при ДТП

Систему установили на улице Луговой. Фото: ЦТС

В Киеве установили первый отбойник "демпферной системы".

Амортизационный устройство установили на улице Луговой. Об этом сообщает ЦТС.

"Во время лобового столкновения демпферная система поглощает энергию удара путем постепенной деформации внутренних элементов, которые приводят в действие внешние балки, складывая их телескопически. Самое главное, что демпфер не прошивает машину насквозь", - говорится в сообщении.

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Этим система принципиально отличается от других видов ограждений, поскольку позволяет уменьшить, а то и исключить травмирование участников дорожного движения во время столкновения.

"Возможность травмирования водителя и пассажиров при столкновении сводится к минимуму. При боковых наездах система работает, как стандартная дорожная барьерное ограждение", - говорится в сообщении.

В Киеве задержали капитана полиции, следователя Дениса Карасева, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Инцидент произошел на улице Косенко.