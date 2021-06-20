В столице ограничат движение грузовиков

Внедрили ограничения в связи с жарой. Фото: pexels.com

В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой.

"Из-за превышения дневной температуры воздуха ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", - говорится в сообщении КГГА.

Ограничения будут действовать на всех подъездах к Киеву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева почти на две недели перекроют движение

Столичная власть напомнила, что оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы занимается Патрульная полиция.

Погода по Украине в воскресенье, 20 июня, будет теплой, местами пройдут дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Жарче всего будет на Востоке и на Севере.