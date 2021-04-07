В метро изменят интервал движения поездов

Графики движения поездов в метро изменят. Фото: КГГА

В Киеве с начала строгого карантина значительно снизилось количество пассажиров. В связи с этим графики движения поездов подземки на период локдауна скорректируют.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мероприятий. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 апреля подземкой воспользовалось 152 тыс. пассажиров, 6 апреля - 210 тыс. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 млн человек.

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Напомним, в столичном метро из-за введения строгого карантина закрыли часть вестибюлей. С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки пускают по спецпропускам. Их выдали работникам критических инфраструктур. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.