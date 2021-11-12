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пятница, 12 ноября 2021 13:23

В Киевской области запретили проезд в электричках без Covid-сертификата или отрицательного теста

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В Киевской области запретили проезд в электричках без Covid-сертификата или отрицательного теста
Нарушителей карантина будут снимать с рейса. Фото: golossokal

В Киевской области были введены ограничения на проезд в пригородных поездах.

Пассажиры обязаны иметь сертификат о вакцинации или негативном тесте, сообщает Укрзализныця в Telegram.

"С 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, либо отрицательного экспресс-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 72 ч. до рейса" , – говорится в сообщении.

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Без одного из этих документов пассажира может снять с рейса полиция.

На Львовщине невакцинированные от коронавируса или люди без негативного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом. Такие правила начнут действовать с 22 ноября. Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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