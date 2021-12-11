В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2286
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4321
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7047
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2502
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2394
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 495
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3186
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1386
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 324
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 918
Фото
Все фото
10
12
5
8
6
&quot;Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все&quot; - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Верховную Раду оцепили митингующие с файерами - полиция выносит людей за руки и ноги
Киевское здание &quot;разрисовали&quot; крымско-татарским орнаментом Орьнек
Киевское здание "разрисовали" крымско-татарским орнаментом Орьнек
Видео
Все видео
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 351
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2520
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2169
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 495
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 02:52

В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов

  Комментировать
В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов
Около 200 локаций по продаже живых елок будут работать в Киеве. Фото: pixabay.com

С 15 декабря в Киеве заработали площадки по продаже новогодних елок и украшений. Таких локаций в этом году создали около 200. Будут работать ярмарки по 31 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео

Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Официальные ярмарки можно распознать по следующим критериям:

- все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. В чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве;
- локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;
- линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра;
- территория ярмарки должна быть обязательно ограждена.

С 18 декабря во Львове стартовали продажи новогодних елок. Продлится он до 6 января. Купить елки можно будет во всех районах города. Перечень локаций - по силке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 39097
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 14058
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11511
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 10818
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7047
Новости Киева
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
10
 Просмотров: 4321
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
12
 Просмотров: 2502
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема
5
 Просмотров: 2268
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
 Просмотров: 1089
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
Голосов: 7083
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть