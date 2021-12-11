В Киеве заработали официальные елочные ярмарки: список адресов

Около 200 локаций по продаже живых елок будут работать в Киеве. Фото: pixabay.com

С 15 декабря в Киеве заработали площадки по продаже новогодних елок и украшений. Таких локаций в этом году создали около 200. Будут работать ярмарки по 31 декабря.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал Кулеба.

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Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 грн.

Официальные ярмарки можно распознать по следующим критериям:

- все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. В чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве;

- локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы;

- линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра;

- территория ярмарки должна быть обязательно ограждена.

С 18 декабря во Львове стартовали продажи новогодних елок. Продлится он до 6 января. Купить елки можно будет во всех районах города. Перечень локаций - по силке.