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вторник, 30 марта 2021 11:27

В Киеве запретили проведение ярмарок

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В Киеве запретили проведение ярмарок
Запрет на проведение ярмарок будет действовать с 1 по 12 апреля. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проводить любые ярмарки. Причина - ухудшение эпидемиологической ситуации.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"К сожалению, ситуация с распространением Covid-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в красной зоне. Чтобы снизить риск заражения киевлян, город приняло решение отменить продуктовые ярмарки", - объяснил Кулеба.

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С 20 марта в Киеве усилили меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.

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