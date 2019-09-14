В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре

В Киеве произошел масштабный пожар в развлекательном комплексе Bora Bora Beach Club, что находится в Гидропарке.

Как отмечается, загорелся весь комплекс - сам клуб, пляж, огонь перекинулся и на деревья. Возгорание началось примерно в 17:00. Об этом сообщает издание "Информатор".

Черный столб дыма над берегом Днепра наблюдали очевидцы практически со всех уголков города. На место происшествия прибыли спасатели ДСНС, сотрудники полиции и медики. К тушению огня привлекли даже специальный пожарный катер.

По состоянию на 17:30 площадь возгорания составила 500 квадратных метра. Огонь очень быстро распространился, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

"Как рассказала Светлана Водолага, спикер ДСНС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их выяснять эксперты ", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 18:00 возгорание удалось локализовать, пока спасатели занимаются ликвидацией огня. Информации о пострадавших нет.

В супермаркете "Ашан" в ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар. Загорелась печь в отделе с хлебом. Работники супермаркета начали тушить возгорания с помощью огнетушителей.