 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 333
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1566
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1071
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2754
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1341
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2007
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2727
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1125
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
6
6
5
9
7
В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре
В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
В Киеве маршрутка раздавила пешехода
В Киеве маршрутка раздавила пешехода
Видео
Все видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Горит рынок "Юность" в Киеве
Горит рынок "Юность" в Киеве
В Киеве разыскивают насильника: показали фото и видео
В Киеве разыскивают насильника: показали фото и видео
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4509
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1602
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30753
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 324
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 19:49

В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре
6

  Комментировать

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: Информатор
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: Информатор
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: Информатор
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: Информатор
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: Информатор

В Киеве произошел масштабный пожар в развлекательном комплексе Bora Bora Beach Club, что находится в Гидропарке.

Как отмечается, загорелся весь комплекс - сам клуб, пляж, огонь перекинулся и на деревья. Возгорание началось примерно в 17:00. Об этом сообщает издание "Информатор".

Черный столб дыма над берегом Днепра наблюдали очевидцы практически со всех уголков города. На место происшествия прибыли спасатели ДСНС, сотрудники полиции и медики. К тушению огня привлекли даже специальный пожарный катер.

По состоянию на 17:30 площадь возгорания составила 500 квадратных метра. Огонь очень быстро распространился, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

"Как рассказала Светлана Водолага, спикер ДСНС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их выяснять эксперты ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали администратора сгоревшего отеля

По состоянию на 18:00 возгорание удалось локализовать, пока спасатели занимаются ликвидацией огня. Информации о пострадавших нет.

В супермаркете "Ашан" в ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар. Загорелась печь в отделе с хлебом. Работники супермаркета начали тушить возгорания с помощью огнетушителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве загорелся развлекательный комплекс на Днепре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

"Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 59716
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 39080
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 28073
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 18954
Мисс Украина-2019: &quot;горячие&quot; фото красавицы
Мисс Украина-2019: "горячие" фото красавицы
11
 Просмотров: 16875
Новости Киева
"Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве
"Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве Просмотров: 477
"Слуга народа" вернет киевские райсоветы
"Слуга народа" вернет киевские райсоветы Просмотров: 378
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
6
 Просмотров: 1495
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
5
 Просмотров: 1863
Двое пешеходов-нарушителей попали под колеса
Двое пешеходов-нарушителей попали под колеса Просмотров: 243
Больше всего комментируют
9
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
7
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 5559
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua