Климатологи подвели погодные итоги 2021 года в столице. Фото: pixabay.com

В 2021 году средняя температура в Киеве составляла 9,2℃ тепла, что на 0,2℃ больше климатической нормы 1991-2020 годов. Прошлый год вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Всего в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов. Больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10, свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"В течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. 2,2 градуса", - отметили специалисты.

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Холоднее всего в прошлом году было 20 января - 20,2℃ мороза, жарче всего - 24 июня, когда температура в тени достигла 35,5℃ тепла.

2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

3 января в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3℃, что на 0,3℃ выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2℃ тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1℃ .