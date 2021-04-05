В Киеве "взлетели" цены на такси

С сегодняшнего дня в Киеве в несколько раз повысились цены на такси. Причиной стали более жесткие карантинные ограничения в общественном транспорте.

С 5 апреля пользоваться столичным метрополитеном и наземным общественным транспортом могут только владельцы специальных пропусков - работники критически важной для города инфраструктуры. Но даже такие пассажиры должны занимать в салоне не более 50% от технической емкости транспорта.

Данные сервисов для аренды такси Uklon, Bolt и Uber свидетельствуют, что теперь спрос на их услуги значительно вырос. Например, поездка от метро Почайна до Майдана Независимости будет стоить не менее 200 грн, с Позняков до Контрактовой площади - дороже 400 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот - от 250 грн. При этом вызвать такси сейчас сложно, поскольку машин не хватает.

Фото: Uklon

КГГА в свою очередь обнародовала инструкцию, как получить спецпропуск на время локдауна в Киеве. Их будут выдавать только представителям предприятий организованно, заявки от отдельных физлиц не принимают.

Действует спецпропуск только в том случае, если его владелец будет в маске, оплатит проезд и предъявит один из следующих документов:

- служебное удостоверение;

- паспорт;

- водительское удостоверение.

Для получения спецпропусков руководители предприятий должны прислать письмо на имя директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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Без спецпропусков могут ездить: призывники срочной службы, если с собой у них есть повестка и удостоверение личности, сотрудники ГСЧС и Нацполиции при наличии служебного удостоверения и маски.

С 5 апреля и до завершения жестких карантинных ограничений владельцы авто в Киеве освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис". Сегодня столица предлагает для парковки 354 площадки. Они рассчитаны на 23 441 автомобиль. Из них 2 410 мест предназначены для людей с инвалидностью.