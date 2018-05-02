В Киеве во время драки мужчина оторвал товарищу ухо, а тот и не заметил

В Киеве драка между двумя нетрезвыми мужчинами закончилась тем, что один из них остался без уха. Фото: Нацполиция

В Оболонском районе столицы между двумя нетрезвыми мужчинами произошла драка, в результате которой один из них остался без уха.

Инцидент произошел 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации 31-летнего мужчины с повреждением уха. Впоследствии полицейские установили, что пострадавший получил травму в результате драки со своим другом, которая возникла во время того, как они вместе выпивали.

"В результате один из них схватил другого за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, когда пришел к знакомому, который и вызвал медиков", - отметили правоохранители.

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Следователи открыли уголовное производство по данному факту и уже задержали 32-летнего нападавшего, его могут посадить на срок до 3 лет.



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